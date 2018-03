Benevento, domani la ripresa degli allenamenti I giallorossi si ritroveranno sul manto erboso di Paduli

Si ferma il campionato di serie A, ma non il Benevento. I giallorossi, dopo due giorni di riposo, torneranno a lavorare nel pomeriggio di domani sul manto erboso di Paduli. Per giovedì e venerdì sono in programma due doppie sedute. Sabato giornata singola con riposo fissato a domenica. Ecco il programma completo:

- Mercoledì 21 marzo 2018

Ore 14,30 Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Giovedì 22 marzo 2018

Ore 10.30 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

Ore 14.30 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Venerdì 23 marzo 2018

Ore 10.30 – Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

Ore 14.30 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Sabato 24 marzo 2018

Ore 11.30 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli.

- Domenica 25 marzo 2018 – RIPOSO