Benevento, deve essere la stagione di Coda In B è considerato tra i migliori attaccanti in circolazione. L'obiettivo è la doppia cifra

La serie B è il suo habitat naturale. Possono confermarlo i “cugini” della Salernitana che hanno esultato per ben 33 volte ai gol di Massimo Coda. L'attaccante giallorosso nel campionato vissuto in massima serie non è riuscito a esprimersi su livelli costanti, alternando ottime prestazioni (una su tutte quella contro la Sampdoria al Vigorito) ad altre opache. E' stato ampiamente confermato dalla società e dallo staff tecnico, anche per valorizzare lo sforzo economico effettuato proprio un anno fa. I tifosi si aspettano tanto e lui desidera fortemente riscattarsi dopo la retrocessione .

In B è considerato come uno dei migliori attaccanti in circolazione, un baluardo per il tridente di Bucchi che accomuna il fiuto del numero nove con l'imprevedibilità degli esterni. Il campionato è ormai alle porte e Coda vuole ripagare con gli interessi la fiducia riservatagli in questi mesi. L'obiettivo, come per ogni attaccante che si rispetti, è la doppia cifra. Tra i cadetti non è mai andato al di sotto delle 13 marcature e vorrà migliorarsi proprio nel Sannio, magari provando ad avvicinarsi al record giallorosso fissato da Ceravolo due anni fa. Le potenzialità ci sono tutte: l'hispanico è pronto a far sognare Benevento.

Ivan Calabrese