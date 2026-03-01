Benevento, apoteosi al Viviani: la squadra gioisce con i tifosi (LE FOTO) Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Vittoria pesantissima conquistata dal Benevento che espugna il campo del Potenza, fino a oggi imbattuto tra le mura amiche, al termine di una gara intensa e combattuta. I giallorossi hanno saputo interpretare il match con grande maturità tattica, contenendo le iniziative offensive dei padroni di casa nel primo tempo e colpendo nel momento decisivo della ripresa. La svolta arriva infatti dopo appena quattro minuti dall’inizio del secondo tempo, quando Mignani trova il gol che decide l’incontro, finalizzando un’azione costruita con precisione e rapidità. Da quel momento il Benevento gestisce il vantaggio con ordine, mostrando compattezza difensiva e grande attenzione nelle transizioni, mentre il Potenza prova a reagire senza però riuscire a trovare il varco giusto per riequilibrare il risultato. Il successo assume un peso ancora maggiore in chiave classifica: in attesa del match tra Salernitana e Catania, il Benevento allunga infatti a otto punti di vantaggio sui siciliani, consolidando la propria posizione nelle zone alte della graduatoria. Un margine importante, ma che potrebbe cambiare già nei prossimi giorni, visto che giovedì è in programma proprio lo scontro diretto, appuntamento che si preannuncia decisivo per gli equilibri del campionato e per le ambizioni delle squadre coinvolte.