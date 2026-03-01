Floro Flores ha commentato con grande soddisfazione la vittoria conquistata dal Benevento sul campo del Potenza: "Eravamo consapevoli che sarebbe stata una sfida complicata, anche perché il Potenza è guidato da un tecnico di grande valore. Nel primo tempo ci hanno creato diversi problemi e, con l’organico al completo fin dall’inizio della stagione, avrebbero potuto puntare a traguardi ancora più ambiziosi. È una squadra attrezzata per confrontarsi con chiunque. Dopo l’intervallo ho visto un atteggiamento diverso da parte dei miei giocatori: sono rientrati in campo con maggiore determinazione, consapevoli dell’importanza del nostro obiettivo. Sono particolarmente soddisfatto per non aver subito reti: oggi la squadra è stata precisa e solida sotto ogni aspetto. Vincere qui mantenendo la porta inviolata è un risultato che ci rende davvero orgogliosi. La stagione è ancora tutta da giocare. Restano nove gare e già giovedì ci attende un’altra sfida molto impegnativa. L’unica cosa da fare è restare concentrati sul nostro percorso, senza guardare ciò che fanno le altre squadre. Per come è arrivata, questa è sicuramente la vittoria che mi dà più soddisfazione".
Floro Flores: "Vittoria di grande importanza, ma il campionato è ancora lungo"
Le parole del tecnico del Benevento dopo il successo conquistato al Viviani contro il Potenza
Benevento.