Floro Flores: "Vittoria di grande importanza, ma il campionato è ancora lungo" Le parole del tecnico del Benevento dopo il successo conquistato al Viviani contro il Potenza

Floro Flores ha commentato con grande soddisfazione la vittoria conquistata dal Benevento sul campo del Potenza: "Eravamo consapevoli che sarebbe stata una sfida complicata, anche perché il Potenza è guidato da un tecnico di grande valore. Nel primo tempo ci hanno creato diversi problemi e, con l’organico al completo fin dall’inizio della stagione, avrebbero potuto puntare a traguardi ancora più ambiziosi. È una squadra attrezzata per confrontarsi con chiunque. Dopo l’intervallo ho visto un atteggiamento diverso da parte dei miei giocatori: sono rientrati in campo con maggiore determinazione, consapevoli dell’importanza del nostro obiettivo. Sono particolarmente soddisfatto per non aver subito reti: oggi la squadra è stata precisa e solida sotto ogni aspetto. Vincere qui mantenendo la porta inviolata è un risultato che ci rende davvero orgogliosi. La stagione è ancora tutta da giocare. Restano nove gare e già giovedì ci attende un’altra sfida molto impegnativa. L’unica cosa da fare è restare concentrati sul nostro percorso, senza guardare ciò che fanno le altre squadre. Per come è arrivata, questa è sicuramente la vittoria che mi dà più soddisfazione".