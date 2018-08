Benevento, Asencio c'è. Si ferma Costa Nuovo allenamento in vista del debutto di lunedì sera col Lecce

Nuovo allenamento per il Benevento di Bucchi in quel di Paduli. Il tecnico ha potuto contare anche su Asencio che ha partecipato interamente alla seduta, in effetti solo per precauzione è stato risparmiato dalla partitella finale. Si è invece fermato "nel finale" Costa per un lieve fastidio, ma non dovrebbero esserci grossi problemi per il difensore ex Empoli che domani proverà a rimettersi in piedi. Insomma non mancheranno le scelte all'allenatore ex Perugia per la prima di campionato. Tante le alternative anche se il tecnico partirà quasi sicuramente da alcuni punti saldi, ovvero da quel gruppo con cui ha lavorato per buona parte del ritiro. Pochi cambiamenti in difesa aspettando di capire le condizioni di Costa, solito ballottaggio tra Di Chiara e Letizia con quest'ultimo favorito. A centrocampo nessun dubbio con Tello, Viola e Nocerino così come in avanti certa la presenza di Coda e di Improta sulla fascia sinistra. Dopotutto la sua alternativa, Buonaiuto, è arrivata solo in queste ultime battute di mercato. Non che il giocatore “bandiera” abbia bisogno di conoscere i dettami del suo vecchio allenatore ma l'affiatamento con il resto dei compagni è appena all'inizio. Potrebbe avere invece qualche chance in più Ricci anche se Insigne si è dimostrato nelle ultime amichevoli pedina inamovibile.