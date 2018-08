Baroni: "Il Benevento è in pole per la promozione" L'ex giallorosso: "Bucchi è un tecnico motivato. Sarà importante il recupero di Antei"

Marco Baroni ha parole di elogio per il nuovo Benevento. Il tecnico che ha conquistato la promozione in serie A due anni fa, tra l'altro ancora sotto contratto con il club sannita, è pronto a scommettere sui sanniti per il prossimo campionato di serie B, come dichiarato ai colleghi del Corriere dello Sport: “Le squadre che mi sembrano meglio attrezzate son le tre retrocesse: Benevento, Crotone e Verona in pole. L’Hellas ha un parco attaccanti importante, la Strega ha preso calciatori d’esperienza come Maggio e Nocerino e un tecnico giovane e motivatissimo dopo l’esperienza in A a Sassuolo. Bucchi in attacco giocherà a tre con Improta, Coda e Ricci. Ma non mancano alternative come Insigne. Il fatto che sia rimasto Nicolas Viola è una garanzia di affidabilità assoluta per il centrocampo. Sarà fondamentale, dopo il doloroso addio di Lucioni, il recupero di Antei in difesa. Un calciatore che in B può essere un vero leader”. Il tecnico ha anche aperto una parentesi sulle altre: “Il Lecce ha l’entusiasmo della neopromossa e si è assicurato calciatori di assoluta affidabilità. Lucioni non è il solo. Il Palermo? Parla l’organico. Se Tedino potrà lavorare con serenità, questa volta arriverà sino in fondo. Ma io non trascurerei neppure Salernitana e Foggia, protagoniste sul mercato. Il nuovo format a 19? Il campionato si accorcia e aumenta la competitività. Ma sarà comunque dura arrivare sino alla fine. Vincere non è mai facile per nessuno”.