Venuti: "Emozionante tornare al Vigorito, ma voglio vincere" L'ex terzino giallorosso: "Benevento è una città che ho nel cuore"

E' uno degli "eroi" che ha conquistato la serie A con il Benevento e lunedì si presenterà al Vigorito da avversario. Lorenzo Venuti è approdato al Lecce e quest'oggi si è presentato ai suoi nuovi tifosi:

"Sono qui da pochi giorni, la città è una delle più belle in Italia. La squadra mi ha fatto una bella impressione, il gruppo è compatto ed i giocatori sono validi per la serie B. Ho avuto la fortuna di giocare la serie A, vi posso dire che la differenza con la serie B è abissale. L’obiettivo è di ritornarci. Nel corso del mercato, la mia speranza era la serie A, quando però è uscita la possibilità di venire a Lecce, ho detto subito sì. Questa è una piazza stupenda". Le sue caratteristiche: "Sono un terzino destro ma posso giocare a sinistra, ho la fortuna di adattarmi ad entrambe le fasce. Sono un terzino di spinta. Nel mio percorso di crescita, devo migliorare nella fase difensiva". Su Liverani: "Col mister ci ho parlato la sera prima della fine del mercato. Lui mi ha detto che ognuno si deve meritare sul campo la maglia da titolare, vale la meritocrazia. Ha ottime idee e spero di ambientarmi subito". Che giocatore è Lucioni? "Ha dimostrato di essere un vero leader, quando c’era, la differenza si sentiva. Lui ha sempre un consiglio per tutti". Infine sul Benevento: " É una città che ho nel cuore, ho passato due anni fantastici. Per me non sarà una partita come tutte le altre, sarà emozionante tornare al vigorito. Andrò lì per vincere".