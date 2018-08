La maturità del tifo giallorosso: "Io sto con Costa" I tifosi fanno sentire il proprio calore al centrale difensivo, reduce da una stagione negativa

La scorsa stagione in serie A è stata da dimenticare per quasi tutti i calciatori giallorossi e, per alcuni di essi, ci sono ancora degli strascichi che possiamo definire fastidiosi. Andrea Costa, ad esempio, non si è espresso sui livelli che tutti si aspettavano, tanto che attorno a lui sono nati malumori e contestazioni figli di una serie di risultati negativi che ha depresso l'ambiente.

Il rinnovato entusiasmo e la maturità del pubblico sannita, però, si sono palesate ampiamente attorno al centrale difensivo. Oggetto di qualche sporadico fischio anche in occasione del match di Coppa Italia contro l'Imolese, la maggioranza della piazza giallorossa negli ultimi tempi ha voluto far sentire il proprio calore all'ex Sampdoria attraverso i social. In molti, infatti, hanno pubblicato dei post che rimarcavano la piena fiducia nelle sue qualità, dal momento in cui indossa la maglia del Benevento, lanciando l'hashtag #iostoconcosta. Un'altra dimostrazione di crescita della piazza che, seguendo anche l'esempio dei tifosi del Liverpool con Karius , è pronta ad accogliere con scroscianti applausi il calciatore. Questa è sicuramente una ventata positiva per lo stesso Costa, il quale è pronto a riscattarsi tra i cadetti per contribuire a portare la Strega dove l'ha trovata.

Ical