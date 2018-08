Col Lecce disponibili anche Costa e Asencio Billong verso una società francese di B

Nulla di preoccupante per Costa. Il difensore si era fermato ieri per un lieve fastidio ma già questa mattina ha preso parte all'intera seduta. Prosegue anche la preparazione per Asencio che oramai ha recuperato completamente dall'infortunio e sarà a disposizione di mister Bucchi per il debutto col Lecce. Difficilmente però lo si vedrà in campo dal primo minuto visto che la sua condizione è più indietro rispetto a quella di Coda. Intanto si muove qualcosa anche per Billong, l'ultimo obiettivo in uscita da centrare. Il Benevento vuole cederlo e pare che ci sia una società francese di serie B interessata al difensore. Trattativa quindi in essere per sfoltire e delineare la rosa del Benevento.