Abbonamenti, cresce il dato delle emissioni Continua anche la prevendita di Benevento - Lecce. Dal salento giungeranno più di 500 tifosi

A poco più di 48 ore dalla fine della campagna abbonamenti, il Benevento accoglie i cosiddetti “ritardatari” pronti a sottoscrivere la tessera. A oggi sono 8255 i tifosi che si sono fidelizzati, permettendo di migliorare giorno dopo giorno il record societario che, lo ricordiamo, fino allo scorso anno era di 7763.

Procede a ritmo spedito anche la prevendita per il match di lunedì sera che sancirà l'esordio in campionato per la truppa di Bucchi: i biglietti staccati ne sono 1111 per la tifoseria giallorossa, ai quali bisogna aggiungere i 572 salentini che occuperanno il settore ospiti.

Ricordiamo che la campagna abbonamenti terminerà alle 23:59 del 25 agosto.