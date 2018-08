Benevento, con il Lecce per proseguire una striscia vincente I giallorossi hanno una tradizione positiva negli esordi casalinghi

Aprire il nuovo campionato al Ciro Vigorito è una rarità. Pensate, negli ultimi trent'anni il Benevento ha giocato la prima giornata soltanto nove volte tra le mura amiche, un vero e proprio record. Lo score è positivo, con ben otto successi consecutivi. L'ultima sconfitta risale alla stagione 1988/1989, quando gli stregoni cominciarono male il campionato di C2 con una debacle di misura subita per mano del Nola. Da quel momento sono arrivati solo successi contro Avezzano, Olbia, Cittadella, Sansovino, Sangiuseppese, Gela, Paganese e Spal. Da segnalare, inoltre, che nella stagione 2002/2003 il calendario del Benevento doveva aprirsi in casa contro il Giulianova, ma la sfida si giocò a ottobre a causa dello sciopero dei calciatori. Nel 2005, inoltre, la Strega partì direttamente alla terza giornata contro il Sansovino a causa del fallimento dello Sporting.

Inutile dire che contro il Lecce i giallorossi cercheranno di proseguire la striscia vincente, in modo da partire alla grande nel nuovo campionato cadetto, così come già fatto dalla truppa di Baroni nel 2016 contro la Spal (foto), quando si diede il via alla scalata che avrebbe portato la Strega in serie A.

Ivan Calabrese