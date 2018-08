Benevento, numeri da capogiro per abbonamenti e prevendita Finora 10,668 paganti per il debutto col Lecce, il dato è destinato a salire

E' febbre da stadio ai piedi della Dormiente. Partecipazione ed entusiasmo stanno accompagnando questi giorni, prima del debutto col Lecce. Il buongiorno si è visto sin da subito, da quando è partita la campagna abbonamenti. Merito dei prezzi super scontati ma anche della grande capacità del popolo sannita di dimenticare in fretta la retrocessione e sostenere subito la squadra nella nuova avventura in cadetteria. Da qui la decisione del club di via Santa Colomba di prolungare la campagna per dare a tutti la possibilità di aderire, decisione azzeccata visto che il dato cresce sempre più. Fino a questa sera ben 8355 tessere staccate con la chiusura programmata alla mezzanotte di domani. Ma ciò che fa sorridere è anche il dato della prevendita dei biglietti proprio per questa sfida di lunedì sera. 2.313 i tagliandi venduti di cui 711 provenienti da Lecce. Che dire... A soli tre giorni dal fischio d'inizio, il Ciro Vigorito conterà sugli spalti ben 10,668 paganti, numeri da capogiro. Si va quindi verso il tutto esaurito. Con la squadra di Bucchi che avrà una grande spinta per affondare i pugliesi. Ovviamente poi toccherà ai giocatori sanniti dare spettacolo sul campo. Le premesse sono buone. Bucchi più volte ha detto che si sta lavorando bene e che la squadra è pronta sia in termini di condizione che di identità di gioco. Ecco perché l'allenatore ha già le idee chiare partendo dal suo credo, il 4-3-3. E puntando su quegli interpreti che hanno preso parte alle ultime amichevoli. La sensazione quindi è che la formazione è già viva nella testa dell'allenatore aspettando di sentire le sue parole nella conferenza di domenica mattina che ricordiamo sarà trasmessa in diretta sul canale 696 tv ma anche in streaming e sui social di Ottochannel.