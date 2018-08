Benevento, il Lecce nel Sannio apre la porta dei ricordi L'ultima sfida risale a quel famoso 30 aprile, ora tanti ex nella squadra pugliese

Ci si rivede in B. L'ultima sfida tra Benevento e Lecce al Ciro Vigorito risale a quel 30 aprile 2016 quando i sanniti per la prima volta nella storia hanno varcato i confini della serie cadetta. Un sogno ancora vivo nella mente di tutti. In panchina c'era Gaetano Auteri, in gol andarono Mazzeo con una doppietta e Cissè, ad esultare uno stadio stracolmo con anche il presidente Vigorito che fino ad allora aveva vegliato da lontano sulla sua creatura ma senza mai far mancare il suo sostegno economico e morale. I pugliesi si giocavano ancora qualcosa, prima contro seconda, ma presto i loro sogni si dovettero piegare davanti alla voglia del Benevento di sfatare il tabù della promozione e di abbondare quella categoria che da anni stava stretta. Da allora ne ha fatta di strada la strega con un doppio salto che l'ha vista lo scorso anno calcare i campi nobili di A. Ma anche i pugliesi dopo anni e anni di tentativi e delusioni sono riusciti proprio nella passata stagione a tagliare il traguardo della promozione direttamente senza passare per i play off. Sarà una sfida nella sfida con tanti ex del Benevento con la maglia del Lecce: Mancosu, Falco, Venuti e Lucioni. Quest'ultimo, ex capitano e protagonista dei sogni sanniti, non sarà della partita visto che dovrà ancora scontare la squalifica per doping. Sarà il grande assente, fece discutere la sua partenza. Fabio Lucioni mentre era in ritiro a Cascia prese la decisione di lasciare quella che era diventata la sua città. Tante le polemiche, qualche dispiacere di troppo ma poi la consapevolezza che questo è il calcio. Anche nel Benevento ci sarà un ex, Di Chiara che con molta probabilità partirà dalla panchina con Letizia titolare. Qui però c'è ancora qualche dubbio, forse l'unico nella testa di mister Bucchi.