Benevento, allenamento al Vigorito in vista del Lecce. LE FOTO Tutti a disposizione per il tecnico Bucchi. Sugli spalti c'era anche il presidente Vigorito

Allenamento al Ciro Vigorito per il Benevento. Sotto lo sguardo attento del presidente Vigorito, accompagnato da Foggia e Palermo, giallorossi hanno limato al meglio gli ultimi accorgimenti da mettere in atto lunedì sera, quando nel Sannio si presenterà il Lecce per la prima giornata del campionato di serie B. Come già annunciato, sono tutti a disposizione di Bucchi che potrà fare affidamento anche su Costa e Asencio. Il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta per l'esordio casalingo, nel quale si farà di tutto per partire con il piede giusto dinanzi ai propri tifosi. Domani mattina ci sarà la rifinitura.