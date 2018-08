Da "Big Jim" a "El Rizo", ecco i soprannomi dei nuovi arrivati Originali nomignoli per gli acquisti in casa Benevento, tutti ideati da Giovanni Gentile

Ormai è diventata una tradizione di tutto rispetto. Ogni anno, infatti, la “voce” del Vigorito Giovanni Gentile, pensa minuziosamente ai soprannomi da affibbiare ai calciatori per utilizzarli al momento dell'annuncio delle rose in campo. In molti sono passati alla storia, soprattutto quelli legati ai calciatori che hanno contribuito al doppio salto dalla Lega Pro alla serie A. Come dimenticare, ad esempio, i vari “Dragon Ball” Ciciretti, “Anema e Core Del Pinto”, “El Zurdo” Lopez o la “Belva” Ceravolo, così come tanti altri che ancora oggi riecheggiano nella memoria dei tifosi.

Confermati ampiamente i soprannomi dei calciatori che sono stati confermati in giallorosso, come “Kamikaze” Puggioni, “Thor” Costa, “Frecciarossa” Letizia, “Dinamite” Di Chiara, “Jupiter” Antei, “Velociraptor” Gyamfi, “La Roche” Billong, “Highlander” Viola e “Hispanico” Coda.

Simpatici e originali quelli riservati ai nuovi arrivati, oltre ai già noti Ghigo Gori “Batman” e “Superbike” Maggio, sono presenti “Stuntman” Montipò, “Big Jim” Tuia, “The Guardian” Volta, “Lion Heart” Nocerino, “Dynasty” Bukata, “El Rizo” Tello, “Scouter” Ricci, “Milord” Goddard, “He man” Bandinelli, “Top gun” Insigne, “Speedy Gonzales” Improta, “Sky runner” Buonaiuto e “Huracan” Asencio.

Che dire, anche quest'anno prima delle partite ci sarà uno spettacolo assicurato in occasione della presentazione dei calciatori, ma anche e soprattutto subito dopo un gol. Momenti unici che permettono ai tifosi presenti allo stadio di partecipare attivamente all'evento, vivendo da protagonisti le emozioni giallorosse.

Ivan Calabrese