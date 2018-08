Il Benevento su DAZN: i 5 consigli per una buona visione Per i giallorossi con il Lecce sarà l'esordio sulla nuova piattaforma

Ogni novità “epocale” porta con se una buona dose di malumori, soprattutto se l'abitudine era piuttosto privilegiata con le visioni offerte da Sky. Con il suo esordio in Italia, la nuova piattaforma DAZN ha raccolto molte polemiche a causa di blocchi e qualità non ottimale delle immagini. Al netto di possibili miglioramenti, i tifosi del Benevento dovranno fare i conti con lo streaming per tutta la stagione, dato che l'emittente inglese ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le gare del campionato cadetto. I giallorossi di Bucchi esordiranno contro il Lecce su Dazn, mentre per la trasferta di Venezia sarà possibile vedere l'incontro anche su Rai 2.

Dazn, inoltre, ha anche elencato ben cinque consigli per migliorare l'esperienza di streaming:

- verifica la tua velocità di connessione

- Per un'esperienza in Tv migliore prova Apple Tv, Amazon Fire Tv Stick, Ps4, Xbox One, Tv Samsung Tizen e LG Web OS, TIM Box e Smart Tv con Android.

- Scegli il miglior dispositivo

- Valuta il Browser migliore: al momento Internet Explorer e Safari hanno prestazioni migliori

- Assicurati la migliore connessione attraverso il cavo di rete. Con un dispositivo mobile è consigliato il WI-Fi rispetto alla rete del cellulare.