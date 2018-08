Letizia - Di Chiara, una poltrona per due Abbondanza per Bucchi. Il partenopeo sembra essere favorito in vista dell'esordio con il Lecce

E' un bel grattacapo quello a cui deve fare i conti Bucchi in occasione di ogni gara. Oltre all'abbondanza in tutti i reparti, sull'out sinistro della difesa si giocano il posto due ottimi calciatori come Letizia e Di Chiara. Il primo è stato tra i più ricercati in massima serie insieme a Viola nel corso del mercato estivo, grazie anche alla buona stagione offerta lo scorso anno nonostante la retrocessione. Di Chiara, invece, gode della piena fiducia del tecnico, anche perché i due hanno lavorato con profitto a Perugia, dove il terzino ha dato vita al miglior campionato della sua carriera in termini di rendimento.

Per l'esordio contro il Lecce entrambi scalpitano per un posto da titolare. Al momento sembra essere avvantaggiato proprio Letizia, il quale è stato costretto a saltare i due match di Coppa Italia a causa di un affaticamento muscolare, ma al rientro ha dimostrato subito di essere in palla in allenamento e nelle amichevoli. Il calciatore partenopeo è anche un idolo della piazza che ha subito tirato un sospiro di sollievo quando il sodalizio del presidente Vigorito ha rispedito al mittente le insistenti richieste di trasferimento da parte di Chievo e Cagliari.

Lo stesso Di Chiara nel precampionato si è mosso abbastanza bene, raccogliendo applausi soprattutto contro l'Imolese. Per Bucchi sono due alternative di prima fascia, dato che entrambi giocherebbero da titolari in qualsiasi squadra che compone l'attuale serie B. Spetterà al tecnico scegliere chi gli garantisce maggiori garanzie, fermo restando che in un campionato complicato come quello cadetto avere i giusti ricambi potrebbe essere fondamentale. Guardando la rosa costruita dal direttore sportivo Foggia, in cui ci sono i cosiddetti "doppioni" ovunque, il Benevento può davvero dormire sonni tranquilli.

Ivan Calabrese