Spettatori, superato il dato di Benevento – Bologna Sale sempre di più il numero di emissioni: è febbre giallorossa

Si prevede una bellissima cornice di pubblico al Vigorito per la sfida di lunedì sera contro il Lecce. Per quanto riguarda gli abbonamenti emessi, a poche ore dalla fine della campagna sono 8422 i sostenitori giallorossi fidelizzati. Ottimi numeri anche per la prevendita dei biglietti, con ben 2885 emissioni di cui 831 acquistati dai tifosi salentini. Il dato complessivo è di ben 11307 spettatori che supera quello fatto registrare in occasione dell'esordio casalingo in serie A contro il Bologna, fermo a quota 11054.

Ricordiamo che sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti fino alle 23:59 di questa notte. Il Benevento è pronto ad accogliere nuovi appassionati per migliorare sempre di più il record storico. Nella mattinata di domani vi fornireno il dato definitivo di questa spettacolare campagna.

