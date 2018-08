La Curva Sud invita alla carica e annuncia una coreografia Comunicato degli ultras giallorossi. Contro la Roma sarà celebrato il compleanno del Benevento

Si avvicina sempre di più l'esordio in campionato contro il Lecce. Per l'occasione, la Curva Sud ha suonato la carica, promettendo una serata di grande tifo. Gli ultras giallorossi hanno anche annunciato l'allestimento di una coreografia in occasione dell'amichevole contro la Roma, prevista il 6 settembre, giorno in cui il Benevento compirà 89 anni. Ecco il testo integrale del comunicato:

Ci siamo… finalmente ricomincia il campionato! Una nuova stagione ha inizio, con la speranza che possa vederci protagonisti e che ci possa far lasciare il segno ancora una volta. Al Vigorito si presenta il Lecce, squadra che ha alle spalle una tifoseria che gode di massimo rispetto nel panorama ultras nazionale e non dovremo farci cogliere impreparati nel confronto sugli spalti. Sappiamo che da anni il popolo sannita riesce sempre a trasformare il nostro fortino in un qualcosa di inespugnabile, ma vogliamo di più: quella spinta necessaria per far sì che nessuno possa fermarci. Dopo il minuto di raccoglimento per le vittime di Genova, la Curva Sud partirà con una grande sciarpata. Pertanto, invitiamo tutti a portare qualsiasi vessillo di colore giallorosso, in modo da colorare il settore nella sua totalità. Vogliamo cominciare lasciando il segno. Seguite i lanciacori e sostenete i nostri colori!

Inoltre, per il 6 settembre dovrebbe svolgersi un’amichevole al Vigorito contro la Roma. La data per noi è particolare, dato che rappresenta il compleanno del nostro Benevento che festeggia gli 89 anni di storia. Per l’evento organizzeremo una coreografia che marcherà proprio l’importanza di tale giorno. Accorrete numerosi per aiutarci a realizzarla nel migliore d i modi.

Da diversi giorni, infine, circola con insistenza l’ipotesi di una possibile concessione dello stadio al Cosenza per la disputa della prima giornata contro il Verona. La Curva Sud prende fortemente le distanze da questa ipotesi, dato che si recheranno in città tifoserie a noi rivali. Meritiamo rispetto! Siamo pronti ad opporci con tutto quanto ci e’ concesso affinche’ “casa nostra” resti solo “casa nostra”.A Benevento non vogliamo nessuno e, tantomeno tifoserie a noi rivali... Avanti Ultras! #CurvaSudBenevento #AModoNostro #AlTuoFianco