Benevento, ecco il dato finale degli abbonamenti Chiusura definitiva della campagna dei record

Dopo 47 giorni è ufficialmente terminata la campagna abbonamenti del Benevento Calcio. E' stata una sessione storica che ha sancito un nuovo record per il sodalizio di via Santa Colomba. Il dato finale è di 8435 tessere emesse, ben 672 in più rispetto a quelle fatte registrare nel campionato di serie A. Un successo, sottolineato dal fatto che nessuna tifoseria di serie B è riuscita a fare meglio. E' vero che i prezzi in confronto tra le due stagioni sono totalmente diversi, ma è importante sottolineare che anche le categorie sono cambiate. La retrocessione non ha demoralizzato la piazza sannita anzi, l'anno vissuto tra i grandi le ha permesso di cementare l'amore per i colori giallorossi e accogliere al Vigorito nuovi affezionati.

Per quanto riguarda i biglietti venduti per la sfida di domani, a oggi si è giunta quota 3151, con 883 ospiti. Il totale complessivo è, quindi, di 11586 spettatori.

Ivan Calabrese