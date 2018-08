Benevento, 23 convocati per il Lecce Salta Antei. Assente anche Billong, ormai in partenza

Sono 23 i convocati di Bucchi per la sfida di domani contro il Lecce, valevole per la prima giornata del campionato di serie B. Non figurano nell'elenco l'infortunato Antei, oltre a Bukata, Goddard, Filogamo e Billong, con quest'ultimo ormai in partenza verso l'estero. Ecco la lista completa:

PORTIERI: 1 Puggioni, 12 Montipò, 22 Gori;

DIFENSORI: 3 Letizia, 15 Costa, 7 Di Chiara, 18 Gyamfi, 11 Maggio, 2 Sparandeo, 13 Tuia, 14 Volta;

CENTROCAMPISTI: 25 Bandinelli, 4 Del Pinto, 23 Nocerino, 8 Tello, 10 Viola, 28 Volpicelli;

ATTACCANTI: 9 Coda, 29 Asencio, 16 Improta, 19 Insigne, 17 Buonaiuto, 27 Ricci,