Il tifo ha un solido futuro: più di mille giovani abbonati Analisi dei numeri della campagna abbonamenti. Che exploit rispetto al primo anno di serie B!

Nel momento della presentazione della campagna abbonamenti, il presidente Vigorito fu abbastanza chiaro: “Il mio intento è quello di favorire la presenza delle famiglie e, soprattutto, dei bambini. Loro sono il nostro futuro”. La missione del numero uno giallorosso è stata superata con successo, dato che sono ben 1221 i minorenni abbonati che ogni sabato saranno al Ciro Vigorito per sostenere la Strega. Bisogna tenere in considerazione anche le 217 tessere destinate alla promo family. Numeri importanti per il Benevento che comincia ad avere una base solida di sostenitori, favoriti anche dalle categorie di spessore nelle quali è protagonista negli ultimi tempi.

In virtù di ciò occorre analizzare un dato abbastanza eloquente: nel primo anno di serie B, stagione 2016/2017, furono 4742 i fidelizzati. Insomma, coloro che rappresentavano il classico “zoccolo duro” della Lega Pro. Oggi, nella stessa categoria ma con in mezzo un anno di serie A, si è raggiunta quota 8435, una impennata di ben 3693 sostenitori. Le vittorie sportive hanno permesso al Benevento di allargare il proprio bacino, accogliendo tanti appassionati che fino a qualche anno fa preferivano godersi il calcio in televisione, vietandosi le emozioni dello stadio. Che dire, inoltre, delle tantissime persone sparse in tutta la penisola che hanno cominciato a simpatizzare per il Benevento, oltre ai tifosi residenti al nord che da sempre fanno sentire il proprio calore soprattutto in trasferta. Adesso la Strega può contare costantemente su una cornice di pubblico impressionante, caratterizzata, come detto, anche da una folta presenza di bambini che potranno crescere con la “cultura” giallorossa, non macchiata dalla preferenza di altre compagine d'elite italiane.

Andando nello specifico nella campagna appena terminata, in città hanno provveduto alla sottoscrizione 3894 uomini e 669 donne. In provincia 1761 uomini, con 246 esponenti del “gentil sesso”. Sono 327, infine, gli universitari.

L'attesa sta per terminare, da domani gli oltre ottomila innamorati della Strega potranno finalmente incitare la truppa di Bucchi per una stagione nella quale servirà l'unione di tutte le componenti per poterne uscire vittoriosi. Il Benevento è pronto.

Ivan Calabrese