Benevento, modulo e formazione per la sfida col Lecce In campo col 4-3-3. I pugliesi si affideranno agli ex Venuti, Lucioni, Mancosu e Falco

Ci siamo. Questa sera alle 21 ci sarà il debutto della strega davanti al suo pubblico. Quasi 12.000 spettatori quelli presenti sulle gradinate del Ciro Vigorito per sostenere i colori giallorossi, 800 saranno però posizionati sul fronte Lecce. Una sfida nella sfida. Due squadre che si riaffronteranno a distanza di anni in una nuova categoria, la B, rispetto all'ultimo scontro che aveva permesso alla strega di tagliare lo storico traguardo della promozione proprio in cadetteria. Per il Benevento pochi dubbi anche se mister Bucchi ha deciso di convocare tutti i calciatori della rosa, anche quelli che si sono aggregati nel finale. Il modulo sarà il 4-3-3. Con Puggioni tra i pali, difesa a quattro formata da Maggio, Volta, Costa e Letizia che dovrebbe essere preferito a Di Chiara, unico ex Lecce presente attualmente con la maglia del Benevento. A centrocampo spazio a Tello, Viola e Nocerino. In avanti il tridente sarà composto da Insigne, Coda ed Improta. Insomma pochi cambiamenti rispetto a quelle che sono state le ultime uscite, dopotutto l'allenatore ex Perugia lo ha detto esplicitamente in conferenza stampa: darà spazio a chi ha preso parte al progetto già dal ritiro, sia per una questione di condizione che di identità di gioco. Il tecnico allo stesso tempo non ha nascosto la voglia di centrare subito la prima vittoria visto l'ambizioso progetto finale della promozione. Col Lecce però non sarà semplice, ne è consapevole Bucchi. La squadra pugliese andrà in campo col 4-3-1-2. Vigorito tra i pali. In difesa gli ex Venuti e Lucioni, che rientra da una lunga squalifica per doping, poi Cosenza e Calderoni. Unici dubbi: Lepre al posto di Venuti e Meccariello per Cosenza. A centrocampo Petriccione, Arrigoni e l'altro ex Mancosu. Trequartista sempre una vecchia conoscenza della strega Falco e in avanti La Mantia e Pettinari. Questo match chiuderà la prima giornata di campionato, poi il Benevento si fermerà per ben due settimane.