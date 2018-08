La diretta web di Benevento - Lecce Seguite con noi la prima giornata di serie B

10' Il Benevento prova a impostare ma il Lecce è ben messo in campo e non lascia spazi

7' Benevento pericoloso: cross di Di Chiara per Coda che da ottima posizione svirgola

6' Forte tiro di Improta che viene respinto da Vigorito

5' Buona partenza del Lecce che aggredisce il Benevento e prova con insistenza a rendersi pericoloso

1' Tanti fischi per l'ex Lucioni quando tocca palla

21:02 Comincia la partita

20:59 Si osserva un minuto di raccoglimento per le vititme di Genova e di Civita

20:57 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per la prima giornata del campionato di serie B. Il Benevento di Bucchi è pronto a sfidare il Lecce degli ex Mancosu, Lucioni e Venuti. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Di Chiara; Tello, Viola, Nocerino; Insigne, Coda, Improta. A disp.: Montipò, Gori, Sparandeo, Letizia, Del Pinto, Tuia, Buonaiuto, Gyamfi, Bandinelli, Ricci, Asencio. All.: Bucchi

LECCE (4-4-1-1): Vigorito; Fiammozzi, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Scavone, Arrigoni, Petriccione, Mancosu; Falco; Pettinari. A disp.: Bleve, Cosenza, Chiricò, Lepore, Torromino, Have, Marino, Dubickas, La Mantia, Tabanelli, Venuti, Armellino. All.: Liverani

Ivan Calabrese