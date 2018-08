Falco: "Giusto non esultare" L'ex giallorosso ha siglato il secondo gol salentino

Ha segnato il classico gol dell'ex, ma le emozioni vissute in giallorosso sono ancora troppo vivide per Pippo Falco: “A Benevento ho dato tanto e ricevuto tanto: è stato giusto non esultare. Siamo calati fisicamente dopo settanta minuti e il primo gol subito ci ha demoralizzati. Conosco bene l'atmosfera del Vigorito e anche oggi ha spinto alla grande la squadra per il pareggio. Onestamente c'è tanto rammarico per la mancata vittoria, ma va bene così. Loro non aspettavano la nostra partenza e, a lungo andare, siamo riusciti a trovare il vantaggio. Il pareggio è comunque ottimo, anche perché alla vigilia ci avremmo messo la firma. Torniamo a casa con una consapevolezza in più e con la testa alla Salernitana. Gli obiettivi? Lottiamo per la salvezza. Dopo aver raggiunto i 50 punti potremo fare altri ragionamenti”.

