Improta: "Che emozione la rimonta. Ora lavoriamo sugli errori" "Abbiamo un'ottima rosa e oggi lo abbiamo dimostrato con i cambi"

Ecco l'analisi del pareggio tra Benevento e Lecce di Improta: “La gioia della rimonta è tanta e ci ha permesso di addolcire questa giornata. Nei primi sessanta minuti eravamo un po' contratti, forse abbiamo pagato l'emozione del grande pubblico e i vari errori collettivi. In campo la squadra non ha mai mollato ed è riuscita a riprendere la partita. Adesso bisogna lavorare sugli errori e ripartire dall'ottimo carattere mostrato. Possiamo ambire in alto perché abbiamo un'ottima rosa e oggi lo abbiamo dimostrato con i cambi”.

