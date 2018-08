Maggio: "Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo" Il capitano dei sanniti: "Ripartiamo dall'ultima mezzora e facciamo tesoro degli errori"

A parlare ai microfoni di Ottochannel nel dopo partita di Benevento – Lecce è stato anche il capitano dei sanniti, Christian Maggio: “E' stata una partita strana sotto tanti punti di vista. Facevamo fatica a chiudere gli spazi, loro giocavamo molto bene la palla anche se non hanno avuto grosse occasioni. Purtroppo sono arrivati questi tre gol e da lì è scattata la voglia di tutti per cercare di portare a casa almeno il pareggio, dimostrando di essere un grande gruppo. Purtroppo da fuori ci si aspettava una facile vittoria, ma il campionato di B è un'altra cosa. Sapevamo che sarebbe stata complicata, infatti non riuscivamo a ripartire, ma nella ripresa con qualche cambio giusto del mister siamo riusciti a risolverla. Bisogna ripartire da questa mezzora e cercare di capire gli errori per non ripeterli nella prossima gara. C'è rabbia per la mancata vittoria, anche perché due gol sono arrivati da situazioni strane, ma siamo anche contenti per aver pareggiato una gara che sembrava finita. In questa categoria non bisogna mai mollare perché gli avversari possono farti gol in qualsiasi momento. In serie A è diverso: ti lasciano giocare di più. La sosta? Per me è un peso fermarci perché abbiamo bisogno di continuità. Approfittiamo di queste due settimane per lavorare e migliorare gli errori commessi”.

Ical