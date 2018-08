Viola: "Ripartiamo dagli ultimi venti minuti" Il centrocampista: "Dobbiamo migliorare. Con l'equilibrio giusto possiamo divertirci"

Nelle interviste del dopo partita, Nicholas Viola ha esordito nel parlare dell'atteggiamento tattico del Lecce, il quale prevedeva una marcatura a uomo su di lui: “Dobbiamo essere bravi a trovare le giuste alternative nel minor tempo possibile. Abbiamo commesso degli errori, ma la squadra ha avuto la forza di ribaltare una partita ormai persa. Sta a noi migliorare e ripartire da quei gol fatti in venti minuti. Una rimonta del genere ci fa solo bene. Siamo consapevoli che ogni gara nasconderà delle insidie e dovremo essere bravi e sereni per venirne fuori. C'è da soffrire, ma negli ultimi venti minuti abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio. Lavorando troveremo il modo per liberarci dalle eventuali marcature e lo faremo il prima possibile. La mia posizione arretrata? Avevo Mancosu su di me, quindi ero costretto ad abbassarmi per liberare i terzini. In B ci sono varie fasi della partita e sarà fondamentale capire il momento in cui c'è da rilanciare o giocare. Con l'equilibrio giusto possiamo divertirci. Questo campionato non ti aspetta, ma ti dà la possibilità di venire fuori in qualsiasi momento. Il pubblico? Siamo felicissimi di averlo al nostro fianco e siamo obbligati a regalargli dei sogni. Gli faccio un applauso”.

Ical