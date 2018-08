Venerdì la ripresa. Ufficializzata Benevento - Roma Due giorni di riposo per i giallorossi

Dopo aver giocato la prima giornata di campionato, per il Benevento si prevedono ben due settimane senza partite ufficiali. In virtù di ciò, Bucchi ha concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori, fissando la ripresa della preparazione a venerdì prossimo. Questa mattina hanno svolto defaticante coloro che hanno giocato ieri, mentre c'è stato un allenamento normale per gli altri. La società, inoltre, ha ufficializzato la notizia lanciata dal nostro portale relativa all'amichevole con la Roma. Il match si giocherà il prossimo 6 settembre al Vigorito, con tutte le informazioni necessarie che verranno rese note nei prossimi giorni. Questo, intanto, è il programma di lavoro dei giallorossi:

- Venerdì 31 agosto 2018

Ore 16.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Sabato 1 settembre 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Domenica 2 settembre 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli.

- Lunedì 3 settembre 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli.

- Martedì 4 settembre 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli.

- Mercoledì 5 settembre 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli.

- Giovedì 6 settembre 2018

Ore 18.00 – Amichevole Benevento vs Roma c/o stadio “C. Vigorito”.

- Venerdì 7 settembre 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli.