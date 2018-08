Su Ottochannel la replica di Benevento - Lecce L'appuntamento è fissato alle 21

Questa sera, a partire dalle 21, potrete seguire su Ottochannel la replica dell'emozionante incontro tra Benevento e Lecce, valevole per la prima giornata del campionato di serie B. L'incontro verrà riproposto anche domani a partire dalle 16. Un servizio puntuale, utile per quei tifosi che non hanno avuto modo di essere presenti al Ciro Vigorito. Buona visione.