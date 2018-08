Benevento, positivo l'approccio di Improta Titolare in questo inizio di stagione, non ha sfigurato nel brutto primo tempo con il Lecce

Lo sappiamo, il primo tempo del Benevento con il Lecce è stato un disastro. Tra la negatività generale, uno dei pochi a muoversi in maniera positiva è stato Improta. L'esterno offensivo ha cercato di rivestire il ruolo di spina nel fianco per la retroguardia salentina, riuscendoci a metà, dato che non è stato concreto al punto giusto da capitalizzare al meglio. Le azioni pericolose sono nate tutte dalla sua fascia, grazie anche all'aiuto di un Di Chiara che si è proposto più volte in fase offensiva. La prestazione dell'ex Bari ha riscosso apprezzamenti, tanto da risultare il migliore del trio offensivo prima del cambio avvenuto al 70', sul risultato di 3-1. Improta ha mostrato sin da subito un buon approccio con la realtà sannita, offrendo delle prestazioni positive anche nel pre campionato. Nonostante i suoi 25 anni è anche uno dei calciatori più esperti in serie B presenti in rosa, con ben 131 presenze. In questo inizio di stagione Bucchi l'ha considerato un titolare inamovibile, ma con l'innesto di Buonaiuto potrà aprirsi una bella concorrenza tra i due. Questo aspetto non fa altro che giovare al Benevento che presenta sulle corsie esterne d'attacco, così come in tutti gli altri reparti, calciatori di prim'ordine per la categoria.

