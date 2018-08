Benevento, nuove operazioni in uscita Giovani giallorossi in prestito. Per Billong ancora nulla

Nuove operazioni in uscita in casa Benevento. Non si ferma il diesse Foggia che ha trovato delle sistemazioni ad alcuni giovani giallorossi. Il portiere Volzone, classe 2000, e il centrocampista del 99 Ziello sono andati in prestito all'Altamura. Anche Cotticelli ha preso una nuova direzione. Andrà alla Juve Stabia a titolo temporaneo. Ancora nessuna novità invece per Billong. Il difensore è finito da tempo sulla lista dei partenti, tant'è che non è stato nemmeno convocato per il debutto col Lecce, ma per lui non si riesce a trovare una sistemazione. Sembrava fattibile un suo trasferimento presso un club di serie B francese, così pareva secondo i suoi procuratori, ma in realrtà Foggia non è stato mai contatto.