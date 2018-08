Domani parte la prevendita con la Roma. Sì agli abbonamenti Le tessere saranno valide anche per l'incontro di Coppa Italia con il Cittadella

Importante novità per i tifosi giallorossi. La società ha appena comunicato che gli abbonamenti saranno validi anche per i match interni contro Roma e Cittadella. Il primo, avrà luogo il prossimo 6 settembre e sarà un test amichevole. I veneti, invece, giungeranno al Vigorito il prossimo 5 dicembre per la disputa del quarto turno di Tim Cup. Questa decisione favorisce e non poco anche una grande affluenza allo stadio, dato che sono ben 8435 i fidelizzati giallorossi.

Domani partirà anche la prevendita per il match con i capitolini secondo le seguenti modalità:

Il Benevento Calcio rende noto che dalle ore 14.00 di domani 31 agosto 2018, sul circuito autorizzato Listicket, saranno disponibili i biglietti d’ingresso per la gara amichevole Benevento-Roma, in programma giovedì 6 settembre, ore 18.00, presso lo stadio “C. Vigorito”.

Come da comunicato precedente (clicca qui per visualizzare), la suddetta partita è inclusa nell’abbonamento stagionale, pertanto, gli abbonati potranno accedere all’impianto sportivo esibendo Tessera segnaposto e Fidelity Card.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Curva Sud € 7,00; ridotti (0-5 anni) € 1,00;

Curva Nord € 7,00; ridotti (0-5 anni) € 1,00;

Distinti € 9,00; ridotti (0-5 anni) € 1,00;

Tribuna Inf. € 12,00; ridotti (0-5 anni) € 1,00;

Tribuna Sup. Scoperta € 14,00; ridotti (0-5 anni) € 1,00;

Tribuna Sup. € 22,00; ridotti (0-5 anni) € 1,00;

Tribuna Centrale € 65,00; coloro che acquisteranno un tagliando in Tribuna Centrale avranno in omaggio un biglietto Under 5.

Settore Ospiti € 7,00.

* Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

** Under 5 si intende i nati dal 10/07/2012 in poi.

*** I tagliandi relativi al settore Curva Sud potranno essere acquistati solo dai residenti in Benevento e provincia esclusivamente presso le ricevitorie autorizzate del territorio sannita e dai titolari di Fidelity Card del Benevento Calcio.

****Consentita la cedibilità solo ed esclusivamente dei titoli digitali (Abbonamento). Per conoscere le modalità di cambio supporto CLICCA QUI