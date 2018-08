Benevento spettatore della seconda giornata: maledetta pausa I giallorossi volevano scendere subito in campo. Si prevedono intensi giorni di lavoro

Con la sfida di questa sera tra Palermo e Cremonese, si alzerà il sipario sulla seconda giornata del campionato di serie B. Il Benevento resterà a guardare, a causa del numero dispari di compagini presenti nel girone. Una pausa forzata per la truppa di Bucchi che aveva tanta voglia di scendere in campo, soprattutto dopo il rocambolesco pareggio rimediato contro il Lecce in cui si è vista una Strega dal doppio volto. Nel calcio si sa, dare la giusta continuità è fondamentale, ma c'è poco da fare quando si è costretti a stare fermi e assistere al weekend da spettatori. Come se non bastasse, la settimana prossima ci sarà la sosta per le nazionali, di conseguenza lo staff tecnico lavorerà minuziosamente per tenere alta la concentrazione e, con maggiore rilevanza, la condizione fisica. Sotto questo aspetto il Benevento ha lanciato dei segnali positivi: certo, siamo ancora ad agosto, un periodo in cui si “carica” la benzina in vista di una stagione lunga e logorante. Negli ultimi due incontri ufficiali, però, i giallorossi hanno mostrato di essere in palla sia a Udine, dove hanno trionfato nei minuti supplementari, e contro il Lecce con una maestosa rimonta a venti minuti dalla fine, frutto anche di un'ottima condizione mentale. Sarà importante l'amichevole con la Roma del prossimo 6 settembre per mantenere il ritmo contro una squadra qualitativamente superiore, anche se per i capitolini mancheranno tanti titolari a causa delle varie convocazioni nelle rispettive Nazionali.

Nel frattempo gli stregoni torneranno proprio quest'oggi in campo per cominciare la preparazione. E' solo l'inizio di un piccolo cammino che porterà al 14 settembre, giorno in cui si affronterà il Venezia. Ci sarà tempo per lavorare e rivedere gli errori mostrati lunedì sera contro il Lecce, anche se la volontà di tutti era quella di gettarsi subito nella mischia e provare a ottenere il primo successo in campionato. Maledetta pausa.

Ivan Calabrese