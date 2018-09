Benevento, lavoro fisico per i giallorossi. LE FOTO Solo corsa per la truppa di Bucchi, anche a causa del maltempo. Domani altra seduta mattutina

Questa mattina il Benevento ha svolto una seduta di allenamento sul terreno di gioco di Paduli. A causa del maltempo, lo staff tecnico ha improntato il lavoro prevalentemente sulla corsa, con la rosa che è stata divisa in due gruppi. Niente pallone, quindi, per i giallorossi. Nella giornata di domani è in programma un'altra mattinata all'Ariella, dove la truppa di Bucchi proseguirà la preparazione che porterà all'amichevole del prossimo 6 settembre contro la Roma.