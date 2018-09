Bucchi: "Benevento era nel mio destino" Il tecnico giallorosso a Dazn: "Tutti ci danno per favoriti. Questo ci responsabilizza"

Christian Bucchi ha rilasciato una breve intervista a Dazn, la piattaforma che trasmette in streaming tutte le gare del campionato di serie B. Il tecnico è partito dal rocambolesco pareggio rimediato al Vigorito contro il Lecce: “Nella prima partita casalinga abbiamo trovato un calore e un affetto coinvolgente. Dovremmo essere bravissimi a sfruttare questo punto di forza non facendoci schiacciare. Tutti ci danno per favoriti, ma ciò non significa che sarà facile vincere le partite. Essere messi un gradino avanti ci responsabilizza. I sei gol? Sono più abituato a fare reti che a subirle. Spero che i miei attaccanti possano mostrare tutte le proprie qualità, anche perché segnare è molto importante per il morale. E' scontato, inoltre, che avere in rosa punte che hanno il fiuto del gol di permette di arrivare più in alto in classifica”.

Ha parlato anche della scelta di Benevento e delle cause che hanno portato all'esonero al Sassuolo: “Credo che Benevento sia nel mio destino perché due anni fa mi ha eliminato ai play off. Quando si è aperta questa possibilità l'ho vista come un riannodare il nastro per provare a ripartire da dove tutto era finito, in modo da cominciare un nuovo importante capitolo. Sassuolo? Sono arrivato nel momento sbagliato. La squadra era reduce dal grande lavoro di Di Francesco e tutti, io per primo, non siamo stati in grado di gestire le varie problematiche nel migliore dei modi”.