Ottogol, rinviata la puntata speciale con Vigorito La trasmissione condotta da Antonio Martone tornerà il prossimo 17 settembre

Per domani era prevista una puntata speciale di Ottogol, con ospite d'eccezione Oreste Vigorito. Il massimo dirigente giallorosso, però, è stato costretto a disdire l'impegno a causa di vari impegni personali. La nuova stagione della trasmissione condotta da Antonio Martone partirà il prossimo 17 settembre, per commentare la trasferta di Venezia. Non mancherà sicuramente occasione di accogliere il presidente del club sannita negli studi di Ottochannel per dare vita a un attesissimo filo diretto con i tifosi.