Al Vigorito tanti assenti per Di Francesco. Ecco chi ci sarà Contro il Benevento mancheranno i Nazionali. Buon dato della prevendita

A distanza di un anno, la Roma è pronta a tornare al Ciro Vigorito. Nonostante sia semplicemente un'amichevole, si tratta di un incontro che riserva il suo fascino e che permette alla gente di Benevento di poter riassaporare il gusto della serie A. Purtroppo la compagine capitolina si presenterà nel Sannio con tante defezioni, dovute alle convocazioni in Nazionale . Mancheranno, infatti, i vari Cristante, Dzeko, Kluivert, Kolarov, Manolas, Nzonzi, Olsen, Pellegrini, Schick, Bianda, Luca Pellegrini, Zaniolo e Under. Disponibili l'estremo difensore Mirante, oltre ai difensori Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, Fazio, Santon. Da menzionare anche il centrocampista Pastore e gli attaccanti Perotti ed El Shaarawy. Presente il capitano Daniele De Rossi che nel precedente in campionato al Vigorito non è sceso in campo. Probabili gli innesti di qualche elemento della Primavera per completare il gruppo. Assente Florenzi per infortunio.

Si prevede un test amichevole prolifico per entrambe. Per Bucchi sarà la giusta opportunità per testare la condizione della squadra, ma anche per valutare possibili alternative all'impostazione mostrata nelle ultime uscite. Ci sarà anche il pubblico delle grandi occasioni, con gli abbonati che potranno entrare liberamente. Per quanto riguarda la prevendita, ieri sera si contavano ben 548 emissioni.

Ivan Calabrese