Benevento, l'importanza dell'amichevole con la Roma Sarà un giorno di festa, ma non solo. Bucchi lavora duro per studiare tutte le soluzioni

Affrontare una compagine come la Roma nasconde sempre il suo fascino. Stiamo parlando di una delle squadre più forti d'Italia che, anche se ricca di assenze, si presenterà al Vigorito con campioni del calibro di De Rossi, Pastore e altri. Sarà anche il compleanno del Benevento, quindi un vero e proprio giorno di festa. L'amichevole, però, non è stata organizzata solo per la classica passerella. Bucchi e i suoi ragazzi lavorano duro e misurarsi contro una compagine qualitativamente superiore, non fa altro che permettere di analizzare meglio le eventuali defezioni.

La sfida con il Lecce ha lasciato un po' di amaro in bocca e il tecnico sta studiando tutte le possibili soluzioni per migliorare quei meccanismi che contro i salentini sono venuti meno. Sarà la volta buona anche per provare quei calciatori che nelle ultime uscite ufficiali non si sono visti molto. Tra tutti scalpita Letizia che è desideroso di scendere in campo. Il terzino potrebbe insidiare Di Chiara, anche se quest'ultimo non ha affatto sfigurato. Ricordiamo che l'esterno partenopeo può occupare anche la fascia destra, ma a quel punto il Benevento avrebbe due terzini di spinta poco inclini alla fase di copertura, quindi resta Maggio o, in alternativa, Gyamfi. A centrocampo potrebbe farsi vedere Bandinelli, mentre in avanti Asencio, Ricci e Buonaiuto sono pronti a gettarsi nella mischia. Nella prima giornata il loro ingresso in campo ha totalmente cambiato volto alla sfida, permettendo alla Strega di ribaltare un risultato ormai andato in archivio. C'è abbondanza e per il tecnico non è un problema, anzi è un punto di forza che vorrà sfruttare fino alla fine. Con la Roma si vivrà un'atmosfera di festa, ma per la Strega sarà un intenso pomeriggio di lavoro per valutare attentamente ogni possibile soluzione. Manca ancora un po' per la ripresa del campionato e i giallorossi vogliono farsi trovare pronti per cercare di ottenere il primo, atteso, successo.

Ivan Calabrese