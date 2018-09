Grave perdita per il giornalismo sannita: è morto Buratto Fiduciario dell'Ussi e da anni alla Gazzetta dello Sport, ci ha lasciati quest'oggi

Ci ha lasciati Antonio Buratto, uno dei decani del giornalismo sannita e fiduciario da anni dell'Ussi. Vero esempio professionale, ligio al dovere e sempre attento alle sorti della città e della provincia, non ha mai smesso di seguire l'amato Benevento, del quale ha raccontato le sorti per oltre quarant'anni anche attraverso le righe del prestigioso quotidiano nazionale “La Gazzetta dello Sport”. Le redazioni di Ottopagine e Ottochannel, costernate dalla triste notizia, si stringono attorno alla famiglia e le formulano le più sentite condoglianze. Il ricordo di Antonio, sia umano che professionale, non svanirà mai.