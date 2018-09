Benevento e Roma unite: le due squadre pranzeranno insieme Ottimo rapporto tra le due società giallorosse

Simpatica iniziativa organizzata da Benevento e Roma in vista della sfida amichevole di giovedì. Le due squadre, infatti, si ritroveranno presso una struttura alberghiera che ospiterà i capitolini nella mattinata, per dare vita a un pranzo comune. Una scelta accomunata da entrambe che conferma il buon rapporto che intercorre tra le società, cementata con i test organizzati per le prime squadre e le compagini Primavera. Ricordiamo che la gara comincerà alle ore 18. Dopo la sfida, la squadra allenata da Di Francesco farà direttamente ritorno nella Capitale.

