Benevento, ultimo allenamento in vista della Roma Tutti presenti agli ordini di Bucchi, a eccezione di Tuia e Montipò

Ultimo allenamento per il Benevento in vista della sfida amichevole di domani con la Roma. I giallorossi hanno svolto prima un lavoro atletico, per poi passare ai vari esercizi con la palla. Tutti presenti agli ordini di Bucchi, a eccezione del difensore Tuia (alle prese con un affaticamento muscolare) e il nazionale Montipò. Nella giornata di domani, gli stregoni scenderanno direttamente in campo alle 18 per sfidare i capitolini al Ciro Vigorito. Ecco tutte le foto.