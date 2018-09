Benevento, Antei corre verso il ritorno in campo Il centrale difensivo potrebbe subentrare a partita in corso già con la Roma

Nella scorsa stagione non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, a causa di un avvio collettivo disastroso e un infortunio che l'ha costretto a chiudere il campionato con qualche mese di anticipo. Adesso Antei sta bene, lavora quotidianamente col gruppo in attesa di tornare in campo. Sembra che la luce in fondo al tunnel sia a un passo, ma il percorso necessita ancora un po' di pazienza dato che il centrale difensivo dovrà cominciare a prendere le giuste misure sul terreno di gioco e accumulare minutaggio. In virtù di ciò si prevede un suo ingresso già da domani nel test con la Roma, dove probabilmente tornerà a calcare il manto erboso del Ciro Vigorito nell'ultimo scorcio del secondo tempo. Sarà un primo passo per fargli riprendere confidenza con il calcio giocato, per poi crescere sempre di più e “insidiare” gli attuali titolari Costa e Volta. In fondo, la società punta davvero tanto sull'ex calciatore del Sassuolo, così come tutti i tifosi che in più occasioni hanno espresso apprezzamenti, sottolineando che un elemento come Antei tra i cadetti può fare la differenza. Il Benevento aspetta ancora un po' il suo numero cinque che si avvia a grandi passi verso il definitivo recupero.

