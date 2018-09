Benevento - Roma, vola la prevendita Si prevede un'amichevole con una cornice dalle grandi occasioni

Nonostante sia una semplice amichevole, domani sera si prevede il pubblico delle grandi occasioni per la sfida tra Benevento e Roma. In casa sannita è anche un giorno di festa per il compleanno della Strega che sarà celebrato con una coreografia organizzata dai ragazzi della Curva Sud. Aumenta anche il dato relativo alla prevendita con oltre 1800 biglietti emessi, di cui 148 ospiti. Numeri che, sommati agli abbonati, permettono di superare quota 10mila presenze. Una prevendita di alto spessore che conferma la grande voglia di calcio della gente sannita.

