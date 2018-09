Il curioso caso del Benevento Calcio Come nell'opera di Fitzgerald, la Strega ringiovanisce con il passare degli anni

C'è un racconto breve scritto da Francis Scott Fitzgerald che viaggia tra il fantasioso e il filosofico, pronto a toccare diversi aspetti della vita ai quali tutti, nel bene o nel male, ci riflettono in maniera inconsapevole. L'autore americano parla di un personaggio, Benjamin Button, che nasce anziano e con il passare degli anni diventa sempre più giovane, fino ad arrivare a essere un neonato. Un ciclo inverso, una storia che stuzzica i pensieri di tutti perché sarebbe bello avere 70 anni con l'agilità e l'entusiasmo di un adolescente. E' un percorso simile a quello vissuto dal “nostro” Benevento. Una squadra che è nata già “vecchia”, così come il suo simbolo, la Strega (ne avete mai vista una bambina?) che a 89 anni sta vivendo il periodo più bello della sua storia con gli sbalzi di una ragazzina. L'onorevole passato è contraddistinto da tanto orgoglio e voglia di arrivare nel grande calcio, raggiunto attraverso un percorso lungo e tortuoso ma che le ha permesso di imporsi con tutto il suo splendore.

Oggi è il suo compleanno. Gli anni passano, ma non pesano affatto sul groppone. La scopa, anzi, non è mai stata così leggera per spiccare il volo. E' una giornata di festa per l'intera comunità e alla tavola giallorossa si siederà anche la Roma, compagine che tra l'altro rappresenta la città che più di tutte ha arricchito il Sannio nel corso della sua secolare storia. Non poteva esserci invitata migliore per celebrare questo curioso caso chiamato Benevento.

Altri cento di questi anni, Strega.

