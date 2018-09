Benevento, è un compleanno vincente: sconfitta la Roma Buon test per i sanniti che offrono delle buone indicazioni a Bucchi in vista del campionato

93' Termina la partita! Il Benevento vince con il risultato di 2-1 e onora al meglio il proprio compleanno. E' stato un test prolifico per Bucchi che ha valutato tante soluzioni in vista della ripresa del campionato, fissata al prossimo 14 settembre quando i giallorossi si recheranno a Venezia.

88' Il Benevento gestisce al meglio il vantaggio facendo girare palla

81' Di Francesco inserisce Nigro al posto di Pastore. Per il Benevento esce Insigne che lascia il posto a Goddard

79' La Roma accorcia le distanze con Bucri

76' RADDOPPIO SANNITA! Palla per Buonaiuto che prova il tiro, la palla viene respinta da Fuzato e sulla ribattuta c'è Asencio che gonfia la rete

73' Il Benevento sembra avere il pallino del gioco. La Roma, imbottita di giovani, non riesce a trovare il bandolo della matassa

71' Esce Antei al posto di Sparandeo

66' Tiro di Buonaiuto dal limite che sfiora di poco il palo alla sinsitra di Fuzato

64' Cambia la Roma con l'ingresso di Bucri al posto di Karsdorp

58' Entra Cangiano al posto di Celar

52' GOOOL DEL BENEVENTO! Del Pinto ruba palla a Juan Jesus all'altezza del centrocampo e lancia Buonaiuto; l'esterno serve Asencio, ma la sua conclusione non è delle migliori. Sulla palla si fionda lo stesso Buonaiuto che trova la respinta di Fuzato, ma sulla ribattuta interviene Insigne che insacca

49' Punizione di Viola che sorvola di poco la traversa

47' Parte bene la Strega con un tiro a giro di Insigne che si spegne sul fondo

19:10 Le squadre tornano in campo. Bucchi rivoluziona la squadra gettando nella mischia Puggioni per Gori, Billong per Volta, Di Chiara per Letizia, Tello per Bandinelli, Viola per Volpicelli, Insigne per Ricci, Asencio per Coda e Buonaiuto per Improta. Per la Roma dentro Pezzella al posto di D'Orazio

46' Termina il primo tempo: Benevento - Roma 0-0

45' Un minuto di recupero

43' Gran cross di Ricci per Bandinelli che si era smarcato benissimo: il centrocampista, però, ha ciccato la sfera al momento del tiro

38' Bellissima azione del Benevento sull'asse Ricci - Bandinelli - Improta. L'esterno offensivo trova anche la rete, ma l'arbitro annulla per posizione dubbia di furiogioco

34' Apertura di Ricci per Letizia che prova la conclusione al limite dell'area: Fuzato devia in angolo

31' Primo cambio per Bucchi: dentro Del Pinto al posto di Nocerino

28' Insidioso tiro di El Sharaawy che sorvola la traversa

22' La Rama adesso ha il pallino del gioco

17' Si fa vedere la Roma con El Sharaawy che serve Coric: il centrocampista prova la conclusione di prima intenzione che viene bloccata da Gori

11' Discesa di Coda che serve ottimamente Improta sulla sinistra: l'esterno prova la conclusione ma la palla si spegne sul fondo

8' Ritmi bassi per entrambe le squadre che cercano di impostare

3' Partenza aggressiva del Benevento che pressa a tutto campo la Roma

18:07 La Curva Sud realizza una corografia per celebrare gli 89 anni del Benevento Calcio

18:06 Osservato un minuto di raccoglimento in onore di Antonio Buratto, giornalista sannita recentemente scomparso

18:03 Entrano le squadre in campo

Siamo al Ciro Vigorito per assistere a Benevento - Roma, gara amichevole che ha come main sponsor Petrone Arredamenti. Formazioni totalmente sperimentali per entrambi i tecnici. Eccole di seguito:

BENEVENTO (4-3-3): Gori; Gyamfi, Antei, Volta, Letizia; Nocerino, Volpicelli, Bandinelli; Ricci, Coda, Improta. A disp.: Puggioni, Carriero, Sparandeo, Del Pinto, Billong, Di Chiara, Tello, Viola, Maggio, Buonaiuto, Insigne, Goddard, Asencio. All.: Bucchi

ROMA (4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, Santon; Coric, Fazio, Pastore; D'Orazio, Celar, El Shaarawy. A disp.: Cardinali, Greco, Bucri, Parodi, Pezzella, Semeraro, Nigro, Simonetti, Cangiano, Trasciani, Buso. All.: Di Francesco

Ivan Calabrese