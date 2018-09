Asencio: "Per noi ogni partita è uguale: vogliamo vincere" L'attaccante nel dopo gara: "Il mio è stato un gol importante"

Intervista del dopo partita per Asencio. L'attaccante giallorosso ha siglato la seconda marcatura dei sanniti contro la Roma: “E' un gol importante perché per noi conta ogni partita allo stesso modo. Vogliamo vincere sempre e lavoriamo giorno dopo giorno per raggiungere questo obiettivo. Personalmente mi metto a disposizione del mister con la massima dedizione. Mi gioco il posto con Coda, lo sapevo e sono consapevole che si tratta di un grandissimo attaccante. Chiunque giocherà tra noi darà il massimo, questo è sicuro".

