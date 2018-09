Buonaiuto: "Voglio ripagare la fiducia del mister" "Spero di giocare anche a Venezia"

Buona prestazione anche per Buonaiuto che nel dopo partita ha raccontato le sue ambizioni in vista dei prossimi incontri: “Il mister mi ha cercato molto nel corso del mercato e sono davvero contento di ripagare la sua fiducia. Mi fa tanto piacere esserci e per me è un onore essere un giocatore bandiera. La concorrenza? Ognuno ha delle caratteristiche diverse, poi il mister farà le sue scelte in ogni gara. Venezia? Non so se giocherò. Io lo spero”.

