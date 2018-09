Antei: "Non mi aspettavo gli applausi dei tifosi" Il centrale difensivo: "Sono contento di essere tornato a giocare"

E' tornato in campo da titolare contro la “sua” Roma dopo mesi di stop causati dall'infortunio. Più che positiva la prestazione di Antei che al momento del cambio è stato applaudito da tutto il Vigorito: “Sono davvero contento di essere tornato a giocare. Quello di oggi era un test per vedere come rispondeva il fisico ed è andata abbastanza bene. Stiamo recuperando. Sono molto felice degli applausi, onestamente non me li aspettavo. Non credo di essere pronto per Venezia anche perché sento ancora un po' di dolore. Valuteremo giorno dopo giorno la mia condizione. La scorsa stagione è stata molto particolare per noi, mentre quest'anno abbiamo maggiore fiducia nei nostri mezzi. La Roma? E' la società che mi ha lanciato nel grande calcio e per me sarà sempre una sfida particolare, ma sono comunque felice di aver vinto. Il campionato? Siamo tra le favorite per la promozione e tutte ci aspetteranno. Cercheremo di dare il massimo in tutte le partite per vincere”.

