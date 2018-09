Bucchi: "Soddisfatto dell'atteggiamento: ora testa a Venezia" "Volevo una partita vera contro una grande squadra. I ragazzi mi stanno togliendo il sonno"

E' un Bucchi soddisfatto quello che ha parlato con i giornalisti subito dopo il fischio finale di Benevento – Roma: “Avevo il desiderio di fare una partita vera contro un avversario forte, al di là delle tantissime assenze. I calciatori che hanno giocato, però, sono di tutto rispetto. Volevo creare delle difficoltà alla mia squadra cercando dei passi in avanti nel lavoro. Ho dato spazio a quei calciatori che hanno giocato meno come i vari Antei, Billong e Gyamfi. Sono elementi che si allenamento molto bene, ma non si sono visti molto in gare ufficiali. Troveranno sicuramente spazio in campionato. Il test è stato positivo: mi è piaciuto molto l'atteggiamento. Ho chiesto ai ragazzi di togliermi il sonno, di crearmi problemi nel decidere la formazione titolare. Ci stanno riuscendo e mi auguro che possano farmi vivere una nottata serena a Venezia, vorrà dire che porteranno in campo quanto preparato in settimana. Quella di questa sera per me era una gara di campionato ed è stata confermato dallo spirito mostrato da tutti”.

CAMBI - “Nocerino è uscito a causa di un leggerissimo affaticamento: non volevamo peggiorare la situazione. Insigne ha fatto bene e ho voluto sostituirlo per dare spazio anche a Goddard”.

SERIE B - “Non è pazza, quanto succede è ormai diventata la normalità. Il segreto è avere la giusta continuità attraverso un ottimo gioco di squadra”.

VENEZIA - “E' una trasferta insidiosa per due motivi. Innanzitutto perché arriva dopo due settimane di sosta, per questo ho voluto organizzare quest'amichevole, in modo da dare ritmo. Inoltre è particolare per la sua posizione geografica, in quanto per raggiungere lo stadio bisogna percorrere quaranta minuti in battello e questo fa distrarre molto. Scenderemo in campo per fare le cose che sappiamo e sono certo che ci riusciremo”.

Ical